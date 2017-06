Incêndios

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro, Pedro Machado, destacou hoje o "clima de confiança" dos empresários turísticos e parceiros da rede de Aldeias de Xisto no futuro dos territórios da região Centro afetados pelos incêndios.

"Sai daqui um clima de grande confiança e uma mensagem de esperança entre todas as entidades e empresas ligadas ao projeto da ADXISTUR [Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias de Xisto] sobre a forma como podemos gerar sinergias para fazer face à tragédia que aconteceu nesta região", disse à agência Lusa Pedro Machado, a propósito dos incêndios que atingiram aquela zona e que provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos.

Em declarações á margem da reunião extraordinária do Conselho Geral de Parceiros das Aldeias do Xisto, que hoje decorreu em Figueiró dos Vinhos, distrito de Leiria, Pedro Machado disse que entre as conclusões está a afirmação de que "não se olhe para este território com miserabilismo".