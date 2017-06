Actualidade

O grupo extremista Estado Islâmico perdeu em três anos 60% do território que ocupava e 80% dos rendimentos, segundo um estudo do centro de análise IHS Markit publicado hoje em Londres.

O território do "califado" proclamado em junho de 2014 em partes do Iraque e da Síria passou de cerca de 90.000 quilómetros quadrados em janeiro de 2015 para 36.200 quilómetros quadrados em junho de 2017, segundo o estudo.

Os 'jihadistas' do Estado Islâmico são combatidos desde 2014 por uma coligação internacional liderada pelos Estados Unidos e, no terreno, pelo exército iraquiano, no Iraque, e pelo exército sírio e milícias árabes e curdas na Síria.