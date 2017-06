Incêndios

A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, anunciou hoje na Assembleia da República um reforço de 750 operacionais para as zonas "mais críticas de suscetibilidade" de incêndio.

"Quanto àquilo que é imediato, já reforçámos os grupos de reforço em cerca de 750 operacionais, que estão preposicionados nas áreas mais críticas", afirmou a ministra da Administração Interna num debate no parlamento, sobre "A segurança, a proteção e a assistência das pessoas no decurso do trágico incêndio de Pedrógão Grande", agendado pelo PSD.

Constança Urbano de Sousa referiu que esse reforço incide sobre "áreas que são identificadas como mais críticas de suscetibilidade de ocorrência" de incêndio e que esses operacionais "reforçarão os combatentes que são localmente competentes".