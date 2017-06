Actualidade

Os 50 anos de carreira do dramaturgo e encenador Mena Abrantes dão o mote à segunda edição do Circuito Internacional de Teatro (CIT), que abre sexta-feira, em Luanda, com uma homenagem ao autor.

Do programa da iniciativa "50 anos de Mena", a realizar no Camões/Centro Cultural Português em Luanda, consta a apresentação da peça de teatro "A mesa", da autoria do dramaturgo, apontamentos de dança e de música, com o grupo Tremura Show e Nell Jazz, respetivamente, e a projeção de um vídeo com depoimentos sobre o artista, de acordo com a agenda deste Centro na capital angolana.

Promovida por colegas do meio teatral, a cerimónia presta tributo a "uma grande figura do teatro angolano", com mais peças de teatro publicadas e que tem igualmente percurso como ficcionista, poeta, jornalista, ator e diretor de cena.