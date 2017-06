Actualidade

O Governo aprovou hoje a minuta do acordo relativo à conclusão da reconfiguração da participação do Estado no capital social da TAP, que coloca o Estado como acionista maioritário.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros de hoje, com esta aprovação, "fica, assim, integralmente cumprido o compromisso assumido no Programa do Governo de o Estado passar a ser o maior acionista da TAP, de forma a, em conjunto com a Atlantic Gateway, capitalizar, modernizar e assegurar o desenvolvimento da companhia, ao serviço dos portugueses e de uma estratégia de afirmação lusófona".

Em fevereiro de 2016, o Governo de António Costa reforçou a posição do Estado de 39% para 50%.