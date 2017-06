Actualidade

O Governo determinou hoje a criação da Conta Satélite do Mar, com periodicidade de três em três anos, constituindo uma fonte de informação regular sobre o contributo da economia do mar para a economia nacional.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros de hoje, a Conta Satélite do Mar vai integrar as Estatísticas Oficiais Portuguesas.

Esta conta "constituirá um instrumento adequado para medir a relevância da economia do mar, apoiar a decisão em matérias de coordenação de políticas públicas para o mar e monitorizar as diferentes componentes da economia do mar seja nas atividades tradicionais ou emergentes, constituindo uma fonte de informação regular sobre o contributo da economia do mar para a economia nacional", segundo o comunicado.