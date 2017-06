Actualidade

O Haitong Bank, ex-BES Investimento, anunciou hoje que fez um aumento do seu capital social de 160 milhões de euros, por "entradas em espécie, de créditos e de obrigações próprias".

Em consequência desta operação, "o capital social do banco passou a registar o quantitativo global de 806.269.000,00 euros, representado por 161.253.800,00 ações ordinárias com o valor nominal de 5,00 euros cada, tendo os respetivos estatutos sido alterados em conformidade", segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O aumento de capital foi subscrito e realizado na totalidade pela acionista controladora do Banco, a Haitong International Holdings Limited, sociedade constituída em Hong Kong.