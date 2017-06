Actualidade

As cervejas Topázio e Onyx, duas marcas emblemáticas originárias de Coimbra, vão voltar a estar no mercado, anunciaram hoje a Hoppy House Brewing e a produtora de cervejas artesanais Praxis.

"Produzidas com a água de Coimbra e mantendo as suas receitas originais, estas duas cervejas conservam o sabor e as características que as tornaram reconhecidas por todos os que passaram por Coimbra", refere uma nota de imprensa hoje enviada à agência Lusa.

A informação especifica que a "Topázio é uma cerveja do estilo Pilsner, com 5,6% de teor alcoólico, de cor dourada clara", que é "produzida com 100% malte cevada" e que se caracteriza "pelas notas de malte e pão e uma surpreendente doçura residual que contrasta com o ligeiro amargor que permanece na boca".