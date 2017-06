Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje a modificação da servidão militar do Depósito de Munições NATO de Lisboa, instalado no Seixal e Sesimbra, com o objetivo de garantir a segurança de instalações militares, pessoas e bens nas zonas próximas.

De acordo com o comunicado da reunião do Governo de hoje, "o diploma agora aprovado vem criar as condições necessárias à resolução de questões urbanísticas e de ordenamento do território municipal nas zonas abrangidas".

É ainda dado "cumprimento às normas e às recomendações de segurança da NATO".