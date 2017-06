Actualidade

O ministro da Cultura anunciou hoje, em Foz Côa, que uma equipa técnica da Direção-Geral do Património Cultural vai deslocar-se ao Museu e Parque do Côa para avaliar as consequências do ato de vandalismo recentemente ocorrido.

"O objetivo é estudar eventuais medidas de conservação e restauro e, ainda, para propor, em articulação com o novo Conselho Diretivo e com o responsável científico interino, medidas preventivas tendentes a evitar, no futuro, a ocorrência de casos semelhantes", disse o ministro Luís Filipe Castro Mendes.

O governante falava após uma visita guiada ao núcleo arqueológico da Penascosa, um dos sítios abertos ao público e onde se pode apreciar arte rupestre do Vale do Côa, com mais de 25 mil anos de história, situado no concelho de Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda.