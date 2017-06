Actualidade

O 'chumbo' do artigo do regulamento disciplinar sobre "uso de expressões ou gestos ameaçadores ou indignos" foi um dos destaque da Assembleia-Geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), hoje realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Por 35 votos contra, 11 abstenções e 14 votos a favor da ratificação da norma, caiu o polémico artigo 136.º-A, votado em separado do resto do regulamento disciplinar. Caso fosse aprovado, ficava proibido "o ato de fumar na zona técnica, incluindo cigarros eletrónicos, e expelir fumo ou quaisquer outras substâncias, tais como saliva, na direção de dirigentes, jogadores ou quaisquer outros agentes desportivos".

A proposta tinha partido do Benfica em AG da Liga e foi criticada pelo Sporting, que a interpretou como perseguição ao seu presidente, Bruno de Carvalho, a propósito dos incidentes ocorridos após o Sporting-Arouca.