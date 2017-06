Actualidade

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) disse hoje que não chegou a acordo com o Governo relativamente ao estatuto da carreira dos juízes, e prepara-se para ponderar formas de luta a adotar, sem excluir uma greve.

Em declarações à Lusa, depois de terminada a última reunião negocial com o Governo, que hoje decorreu, relativa ao processo de negociação do Estatuto dos Magistrados Judiciais, a presidente da ASJP, Manuela Paupério, disse que o encontro com a tutela terminou "sem haver acordo".

"[O Governo] tentou fazer com que o Estatuto de uma carreira com a importância da carreira judicial se fizesse sem nenhum impacte orçamental. Isto é, no fundo, tentar a quadratura do círculo", criticou Manuela Paupério, que disse que desde o princípio das negociações o Governo se mostrou disponível para discutir tudo menos progressões na carreira e remunerações.