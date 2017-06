Actualidade

O Benfica assegurou hoje a contratação do futebolista eslovaco Martin Chrien, vindo do Viktoria Plzen, tendo assinado um contrato válido por cinco temporadas, anunciou o clube através do seu canal oficial.

O médio, de 21 anos, prestou declarações ao canal benfiquista, nas quais promete "jogar com empenho, ser rápido" e descrevendo as 'águias' como o "clube ideal".

"O Benfica é o maior clube de Portugal e um clube muito grande no mundo. É o melhor para jogadores jovens, tem um estádio lindo e adeptos fantásticos. Quero jogar neste estádio e ganhar muitos troféus", disse.