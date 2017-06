Actualidade

O Sporting informou hoje ter chegado a acordo com o Club Atlético Júnior, da cidade de Barranquilla, na Colômbia, para a venda definitiva do passe do futebolista Téofilo Gutiérrez pelo valor de 1,825 milhões de euros.

Num comunicado que tornou público, os 'leões' desejaram "as maiores felicidades" ao avançado de 32 anos, que regressou ao clube da sua cidade natal, onde já foi apresentado numa cerimónia em que estiveram presentes mais de 40 mil pessoas.

Teo Gutiérrez foi contratado ao River Plate em 2015 por 3,4 milhões de euros e apontou 15 golos em 32 jogos na única época em que representou os 'leões'. Em 2016/17, esteve emprestado ao Rosario Central, da Argentina.