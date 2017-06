Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, disse hoje que os 'encarnados' "não praticam atos à margem da lei" e que o "conflito suicida" criado "acabará por vitimar quem o desencadeou".

O líder do Benfica, que discursou antes do jantar anual com os deputados adeptos do Benfica, apontou baterias ao FC Porto por levantar suspeições sobre alegados atos de influência na arbitragem.

"Nas últimas semanas tentou-se criar um manto de suspeitas e condicionamento sobre todos os agentes desportivos quando se aproxima o início de uma nova época. O Benfica foi brindado com uma sucessão de acusações. Todas elas falsas e infundadas", disse Vieira, apelando à serenidade dos adeptos.