Actualidade

O Sporting anunciou hoje, na sua página oficial na internet, ter chegado a acordo com o atleta de futsal Divanei para o seu regresso ao clube, quatro anos depois de ter sido transferido para os russos do CSKA.

Divanei representou o Sporting entre as épocas 2008/09 e 2010/11, ao fim da qual se transferiu para o CSKA, antes de voltar a representar os 'leões', mas, ano e meio volvido, rumou ao Cazaquistão para vestir a camisola do Kairat durante três épocas.

O brasileiro, de 33 anos, protagoniza assim o segundo regresso ao futsal do Sporting, ao serviço do qual conquistou quatro campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças, e dois dias depois de o clube se ter sagrado bicampeão nacional, ao vencer o Sporting de Braga no quarto jogo da final.