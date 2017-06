Actualidade

O clube francês AS Mónaco, campeão francês de futebol e orientado pelo português Leonardo Jardim, vai ser o adversário do Sporting no seu jogo de apresentação, a realizar em 22 de julho, revelou o clube 'lenino'.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que o jogo de apresentação da equipa de futebol profissional do Sporting Clube de Portugal vai realizar-se no próximo dia 22 de julho, no Estádio José Alvalade, frente ao AS Monaco, campeão francês e semi-finalista da última edição da Liga dos Campeões", pode ler-se na nota.

VR // VR