Actualidade

Três antigos dirigentes da operadora da central nuclear de Fukushima Daiichi começaram hoje a ser julgados em Tóquio por alegada negligência no âmbito do desastre que devastou a costa noroeste do Japão há mais de seis anos.

Este é o primeiro processo penal relacionado com a tragédia provocada pelo forte sismo seguido de 'tsunami' de 11 de março de 2011.

O então presidente da Tokyo Electric Power (TEPCO) Tsunehisa Katsumata, de 77 anos, e os ex-vices-presidentes Sakae Muto e Ichiro Takekuro, de 66 e 71 anos, respetivamente, são acusados de negligência profissional, seis anos depois daquele que foi o pior acidente nuclear civil desde Chernobyl (Ucrânia), em 1986.