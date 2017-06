Actualidade

O Conselho Económico e Social (CES) considerou que o Plano Nacional de Reformas 2017 (PNR 2017) tem um "défice de tratamento de alguns pontos relevantes", como a precariedade, além de apontar falta de rigor na linguagem e nos números.

No projeto de parecer a que a agência Lusa teve hoje acesso, e cuja versão final é esta tarde votada na Assembleia da República, lê-se que o CES "considera que existe no PNR um défice de tratamento de alguns pontos relevantes da vida económica e social: precariedade, igualdade de género, demografia, regiões autónomas, habitação, combate à pobreza, papel da cultura, política de distribuição de rendimentos, sector empresarial do Estado".

O CES apontou ainda ao documento "fortes limitações, não definindo claramente as opções e as prioridades necessárias à definição da forma de enfrentar as grandes mudanças na economia à escala global", além de que pela sua natureza "deveria merecer um outro rigor na linguagem e nos números que apresenta".