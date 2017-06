Actualidade

Os três ex-dirigentes da operadora da central japonesa de Fukushima Daiichi, acusados de não terem tomado as medidas necessárias para evitar o acidente nuclear, declararam-se hoje inocentes e pediram desculpa no arranque do julgamento.

Este é o primeiro processo penal contra antigos executivos da operadora relacionado com o desastre provocado pelo forte sismo seguido de 'tsunami' de 11 de março de 2011.

"Peço desculpas pelas consequências deste acidente tão sério", afirmou Tsunehisa Katsumata, de 77 anos, à data presidente da Tokyo Electric Power (TEPCO), apesar de acrescentar que "era impossível de prever", segundo declarações reproduzidas pela agência noticiosa japonesa Kyodo.