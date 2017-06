Actualidade

O Presidente da China, Xi Jinping, assistiu hoje, no segundo dia da visita a Hong Kong, ao maior desfile militar da guarnição do Exército de Libertação do Povo chinês desde a transferência em 1997.

Xi Jinping passou revista às tropas durante o desfile realizado esta manhã (hora local), no qual participaram mais de 3.000 soldados, de mais de 20 formações militares, o mais elevado número registado até à data na antiga colónia britânica.

Foram também exibidos veículos blindados, helicópteros e outros equipamentos militares, numa rara demonstração por parte das tropas chinesas estacionadas em Hong Kong, onde mantêm normalmente uma presença discreta.