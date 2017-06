Actualidade

O Festival Internacional de Música de Espinho vai realizar naquele concelho uma dezena de concertos, até 22 de julho, num cartaz com nomes como o do pianista Vadym Kholodenko, e que se inicia hoje com obras de Vivaldi.

O Festival Internacional de Música de Espinho (FIME) começa a sua 43.ª edição hoje, no auditório da cidade, com o agrupamento Gli Incogniti, sob direção de Amandine Beyer, com o violinista Giuliano Carmignola, a interpretar um programa sob o título de "Vivaldi virtuoso!".

De acordo com a programação, no sábado, o violoncelista Miklós Perényi vai atuar com a Orquestra Clássica de Espinho, com direção musical de Rossen Gergov, para interpretar peças de Kodály e Tchaikovsky, no Auditório de Espinho.