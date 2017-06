Actualidade

O célebre robô "R2-D2" utilizado nos filmes da saga "Guerra das Estrelas" foi arrematado por 2,76 milhões de dólares (2,41 milhões de euros) num leilão realizado no sul da Califórnia, nos Estados Unidos.

A venda do robô, que se tornou num dos mais icónicos do cinema, foi anunciada na quinta-feira pela leiloeira Profiles in History, com sede em Calabasas, a cerca 50 quilómetros de Los Angeles, através da sua página na rede social Facebook.

Desconhece-se de momento a identidade do comprador do "R2-D2", pelo qual a leiloeira esperava arrecadar um máximo de dois milhões de dólares (1,7 milhões de euros).