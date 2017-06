Confederações

O médio Bernardo Silva falhou hoje, em Moscovo, o treino da seleção portuguesa futebol, que está a preparar o jogo de domingo com o México, de atribuição do terceiro e quarto lugares da Taça das Confederações.

O futuro jogador do Manchester City ficou a fazer trabalho de ginásio no hotel em que a comitiva lusa está instalada na capital russa e esteve ausente do apronto que decorreu num dos campos adjacentes à Arena Otkrytie.

Além de Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Raphael Guerreiro também já não estiveram às ordens do selecionador Fernando Santos. Os dois jogadores foram dispensados dos trabalhos da formação lusa após o desaire com o Chile nas meias-finais (0-0, 3-0 nas grandes penalidades).