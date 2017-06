Actualidade

A Direção-geral da Saúde (DGS) considera sem fundamento a acusação do bastonário da Ordem dos Médicos de que aquele organismo tem a trabalhar pessoas ligadas a associações que são contra a vacinação.

"Não tem qualquer fundamento" essa acusação, disse à agência Lusa o diretor-geral da Saúde, Francisco George.

O responsável adiantou que no dia 23 de junho se encontrou com o bastonário e com representantes do Centro, Sul e Norte da Ordem dos Médicos, iniciando "um processo de diálogo" sobre diversas matérias, entre elas as vacinas.