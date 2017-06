Actualidade

As taxas Euribor mantiveram-se hoje a três e 12 meses, desceram a seis e subiram a nove meses em relação a quinta-feira.

A Euribor a três meses, em valores negativos desde 21 de abril de 2015, manteve-se hoje em -0,331%, acima do atual mínimo de sempre, de -0,332%, registado pela primeira vez em 10 de abril.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor, que desceu para valores abaixo de zero pela primeira vez em 05 de fevereiro de 2015, foi fixada hoje em -0,156%, o mesmo valor de quinta-feira e acima do atual mínimo de sempre de -0,163%, registado pela primeira vez em 23 de junho.