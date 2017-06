Brexit

O crescimento da economia britânica desacelerou para 0,2% no primeiro trimestre de 2017 face ao trimestre precedente, segundo a terceira e última estimativa oficial, hoje divulgada pela agência de estatística britânica.

Este dado corresponde à estimativa precedente da agência britânica (ONS, Office for National Statistics) e às expectativas dos analistas interrogados pela agência Bloomberg.

Com um crescimento de 0,2%, o Reino Unido tornou-se no "pior aluno" do G7 no primeiro trimestre.