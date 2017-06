Actualidade

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) abriu hoje a sua interpelação sobre política florestal lembrando o compromisso do PS para a "necessidade de estancar o crescimento da área de eucalipto" e com críticas ao Governo PSD-CDS.

Na intervenção de abertura do debate, no parlamento, a deputada do PEV Heloísa Apolónia recordou que quando foi discutido o apoio dos Verdes ao Governo, a "posição conjunta", estabeleceu "a necessidade de estancar o crescimento da área de eucalipto e do aumento da área ocupado por espécies autóctones".

"O desafio que o PEV lançou ao PS foi que acabasse o tempo de construção da floresta em função de interesses das celuloses para lhe relançar um valor económico e produtivo mais diversificado e ambientalmente mais seguro", disse.