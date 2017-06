Actualidade

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) vai apresentar, na próxima semana, um projeto de lei para criar um plano de prevenção e resposta aos incêndios florestais.

O anúncio foi feito pela deputada Heloísa Apolónia, do PEV, na abertura da interpelação ao Governo sobre política florestal e a desertificação do mundo rural, marcada no final de uma semana em que o parlamento discutiu as consequências dos incêndios na região centro, que fizeram 64 mortos.

O objetivo deste plano é sensibilizar as pessoas sobre o que fazer e que atitudes tomar em caso de incêndio como o que aconteceu em Pedrógão Grande, a 17 de junho.