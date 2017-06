Actualidade

O PSD quer ouvir no parlamento o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior do Exército sobre o desaparecimento de material de guerra de dois paióis em Tancos, em audições à porta fechada.

O requerimento hoje divulgado pelos sociais-democratas, que deu entrada na quinta-feira na Comissão de Defesa, refere que "perante a gravidade desta situação", o PSD quer ouvir na Assembleia da República o ministro Azeredo Lopes e o general Rovisco Duarte "a fim de prestarem os esclarecimentos que considerarem pertinentes sobre estes acontecimentos".

"Segundo um comunicado do Exército Português, foi detetada a violação dos perímetros de segurança dos Paióis Nacionais de Tancos e o arrombamento de dois paióis com o desaparecimento de material de guerra, especificamente granadas de mão ofensivas e munições de calibre 9 milímetros", refere o requerimento.