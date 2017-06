Actualidade

O 'Plano Juncker' de investimento garantiu hoje um empréstimo de 29 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento (BEI) à Sonorgás, para a expansão das redes de distribuição de gás natural no norte de Portugal, anunciou a Comissão Europeia.

De acordo com o executivo comunitário, o contrato de empréstimo permitirá à Sonorgás, fornecedora e operadora de uma rede de distribuição de gás natural, a expansão das suas redes de distribuição para novas áreas no norte do país, melhorando a segurança do fornecimento de energia e contribuindo para o crescimento económico e para a criação de emprego na região.

"O projeto permitirá o acesso ao fornecimento de gás natural a localidades no norte de Portugal até aqui não servidas, empregando mais de 900 pessoas durante o processo de implementação e criando 40 novos postos de trabalho qualificados e permanentes", indicou o executivo comunitário.