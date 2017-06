Actualidade

As zonas balneares não vigiadas das ilhas do Faial, Pico e São Jorge, nos Açores, vão ter patrulhas regulares a partir de sábado e até ao final de agosto, foi hoje anunciado.

"Esta iniciativa visa prover as zonas balneares não vigiadas de nadadores-salvadores e de alguma capacidade de resposta em caso de incidente", afirmou à agência Lusa o capitão do Porto da Horta, Rafael da Silva.

Segundo Rafael da Silva, "as zonas balneares não vigiadas e utilizadas são muitas, nestas ilhas do 'Triângulo', quando comparadas com o número de zonas vigiadas, e as pessoas frequentam-nos com regularidade, o que é um motivo de preocupação".