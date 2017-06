Pedrógão Grande

O presidente da Câmara de Castanheira de Pera disse hoje que foram identificadas 127 habitações, anexos e barracões afetados pelo incêndio no concelho e que ao nível das empresas com mais expressão há 60 postos de trabalho que foram atingidos.

"Neste momento, e ainda com um balanço provisório, temos feito o levantamento de 127 habitações, onde se incluem também barracões e anexos, sendo que só casas de habitação são 67", afirmou Fernando Lopes à agência Lusa, a propósito do incêndio que começou no dia 17 em Pedrógão Grande e que provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.

O autarca explicou ainda que, no concelho de Castanheira de Pera, duas das empresas mais significativas foram afetadas pelo incêndio, sendo que na empresa mais expressiva, uma serração que ficou totalmente destruída pelas chamas, foram afetados 50 postos de trabalho.