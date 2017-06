Actualidade

As plataformas digitais que anunciam alojamento local ou quartos para alugar, habilitam-se a partir de sábado a multas até 32.500 euros se omitirem o registo nacional de turismo do alojamento, segundo um diploma.

"As plataformas eletrónicas que disponibilizem, divulguem ou comercializem alojamento (...) devem exigir e exibir na plataforma o respetivo número de Registo Nacional de Turismo", lê-se no decreto-Lei do Ministério da Economia, hoje publicado e que entra em vigor no sábado.

São exemplos de plataformas digitais que anuciam alojamento o Sapo Casa, o olx ou o Airbnb.