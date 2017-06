Actualidade

O 'rapper' e produtor norte-americano Jay-Z utilizou partes ('samples') do tema "Todo o mundo e ninguém" do grupo português Quarteto 1111, editado em 1970, num dos temas do seu novo álbum, "4:44", hoje divulgado.

"É uma honra perceber que estes anos todos depois há pessoas atentas à nossa obra e a ouvi-la", afirmou, em declarações à Lusa, o músico e compositor Tozé Brito, um dos autores de "Todo o mundo e ninguém".

O outro autor da canção é José Cid, cujo nome, tal como o de Tozé Brito, surge nos créditos de "Marcy Me", o nono e penúltimo tema de "4:44".