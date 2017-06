Incêndios

A coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior mostrou-se hoje "muito preocupada" com as consequências dos incêndios na desertificação do território e disse esperar que este seja "um momento de oportunidade" para construir uma floresta diferente.

"Estou muito preocupada, muito apreensiva. Este não é o momento de desistirmos, nem de ficarmos prisioneiros a uma discussão que se passa em Lisboa e que acaba no fim do verão com a expiação da culpa", afirmou Helena Freitas à agência Lusa.

Na sua opinião, "a solução é complexa" e, apesar de muitas pessoas terem dito, e bem, que "passa pelo ordenamento, pela nova composição da floresta", trata-se de "um caminho que só é possível se o compromisso político também for real".