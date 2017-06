Actualidade

A certificação prévia por um Revisor Oficial de Contas de que as empresas que recorrem ao Processo Especial de Revitalização (PER) não estão insolventes, mas apenas em situação económica difícil, é uma das novas regras hoje publicadas.

O Governo já tinha anunciado esta alteração legislativa, que esteve em consulta pública até abril, e que implica mudanças tanto no Código das Sociedades Comerciais como no Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas e que entram sábado em vigor.

"O processo especial de revitalização destina-se a permitir à empresa que, comprovadamente, se encontre em situação económica difícil ou em situação de insolvência meramente iminente, mas que ainda seja suscetível de recuperação, estabelecer negociações com os respetivos credores de modo a concluir com estes um acordo conducente à sua revitalização", lê-se no diploma.