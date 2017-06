Pedrógão Grande

O grupo Lusiaves anunciou hoje que vai investir 60 milhões de euros na construção de unidades de produção de aves nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró de Vinhos.

Num encontro com os jornalistas, nos Paços do Concelho de Pedrógão Grande, onde deflagrou há duas semanas o incêndio em que morreram 64 pessoas, o presidente do grupo, Avelino Gaspar, disse que serão investidos 20 milhões de euros em cada um destes municípios do distrito de Leiria.

Cada uma das futuras unidades da Lusiaves ocupará uma área de 100 hectares e permitirá criar localmente 100 novos postos de trabalho, totalizando três centenas de empregos nos três concelhos.