Actualidade

O CDS-PP anunciou hoje que quer ouvir o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, no parlamento sobre o roubo de munições de guerra de dois paióis em Tancos, que classificou como "gravíssimo".

"Achamos este assunto gravíssimo, não é o primeiro que acontece", sublinhou o deputado João Rebelo, em declarações aos jornalistas no parlamento, recordando que houve um furto de armas ligeiras à PSP no início do ano.

O CDS-PP pretende questionar o ministro sobre que tipo de vigilância estava a ser efetuada quando ocorreu o roubo e se "a falta de efetivos e de meios está a afetar a segurança nas instalações militares".