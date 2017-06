Actualidade

A direção de informação da Agência Lusa considerou hoje "atentatória da liberdade de informação" a decisão do Governo da Guiné-Bissau de suspender as atividades da empresa no país.

Hoje, o Governo da Guiné-Bissau ordenou a suspensão das atividades da Agência Lusa, RTP e RDP no país, alegando que caducou o acordo de cooperação no setor da comunicação social assinado entre Lisboa e Bissau.

Em resposta, a Direção de Informação da Lusa enviou hoje à sua redação um comunicado em que considera esta decisão "atentatória da liberdade de informação", acrescentando que "vai apresentar o seu protesto junto das instâncias adequadas".