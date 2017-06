Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, realçou hoje que, se Portugal terminar o ano com a economia a crescer 2,5%, como prevê o FMI, esse será "o maior crescimento" do país "desde a adesão ao Euro".

"A verdade é que nós tivemos um 1.º trimestre" em que "crescemos 2,3%" e "temos um 2.º trimestre" em que "iremos crescer, seguramente, próximo dos 3%", disse António Costa, durante uma visita a uma herdade no concelho de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja.

E o Fundo Monetário Internacional (FMI), destacou, "já veio hoje prever que podemos chegar ao final do ano com um crescimento de 2,5%, o que, se se vier a verificar, é o maior crescimento que o país teve desde a adesão de Portugal ao Euro".