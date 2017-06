Actualidade

O futebolista costa-marfinense Seydou Doumbia é reforço do Sporting para a próxima época, por empréstimo da AS Roma, anunciou hoje o clube na sua página oficial.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a AS Roma para a transferência do jogador Seydou Doumbia por empréstimo na época desportiva 2017/18 com opção de compra. A Sporting SAD deseja a Seydou Doumbia as maiores felicidades profissionais e pessoais", indicou o Sporting.

O jogador, que na última época esteve emprestado pelos italianos aos suíços do Basileia, falou já na condição de reforço 'leonino', referindo estar feliz, mas que prefere não fazer promessas.