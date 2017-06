Actualidade

A bolsa de Nova Iorque segue hoje a negociar em alta, com os investidores concentrados no Bank of America, depois de ter sido divulgado que Warren Buffett vai tornar-se acionista maioritário com a compra de 700 milhões de títulos.

Cerca das 15:07 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones Industrial valorizava-se 0,41% para 21.373,26 pontos, enquanto o Standard & Poor's subia 0,40% para 2.429,37 pontos.

O tecnológico Nasdaq, por sua vez, seguia a recuperar 0,02%, para 6.145,39 pontos.