Actualidade

O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, os projetos de resolução apresentados pelo PS e pelo BE que recomendam ao Governo que encontre soluções para o financiamento do Museu Nacional Ferroviário (MNF) e promova a sua valorização e promoção.

No projeto de resolução entregue em março no parlamento, o deputado do Bloco de Esquerda eleito pelo distrito de Santarém, Carlos Matias, pedia ao Governo para que "intervenha urgentemente para, em conjunto com os sócios da Fundação Museu Nacional Ferroviário e outras entidades financiadoras, encontrar solução que viabilize a atividade e a continuidade do Museu, bem como a conservação do seu espólio".

Também o projeto de resolução do Partido Socialista, entregue em maio, com o deputado Hugo Costa como primeiro subscritor, recomenda ao Governo que "desenvolva soluções de financiamento que permitam assegurar o funcionamento e a conservação do património do Museu Nacional Ferroviário", situado na cidade do Entroncamento, no distrito de Santarém.