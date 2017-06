Actualidade

O ativista guineense Sana Canté, líder do Movimento dos Cidadãos Conscientes e Inconformados, considerou hoje que a suspensão das atividades da RTP, RDP e da Agência Lusa em Bissau, constitui a "consolidação da ditadura" naquele país.

"Nós ouvimos com muita consternação esta decisão do Governo, o que condenamos com toda a veemência. Para nós constitui uma consolidação da ditadura na Guiné-Bissau, este ato passa por silenciar a voz do povo e esconder a verdade para o mundo", disse o ativista, em declarações à agência Lusa.

O ministro da Comunicação Social guineense, Vítor Pereira, anunciou hoje a suspensão das atividades da RTP, da RDP e da Agência Lusa na Guiné-Bissau, alegando a caducidade do acordo de cooperação no setor da comunicação social assinado entre Lisboa e Bissau.