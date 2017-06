Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado estabeleceu 14 de julho como data-limite para o começo de conversações com o Ministério da Justiça sobre os "gravíssimos problemas" do setor, sob pena de convocar uma greve.

A advertência consta de um comunicado hoje divulgado pelo sindicato (STRN)em que adianta que, caso não haja uma resposta da tutela, estará "em cima da mesa, em reunião já convocada pela Direção Nacional, a possibilidade de ser decretada uma greve nacional, por tempo indeterminado".

O STRN, que aguarda ser recebido pela ministra Francisca Van Dunem desde dezembro de 2016, observa que a posição agora assumida é uma forma de obrigar o Ministério da Justiça "a um diálogo e respeito institucional com um dos maiores e mais cruciais sectores por si tutelados e fundamental para a sociedade civil e o mundo empresarial".