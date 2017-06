Actualidade

Apenas "uma minoria" dos portugueses lesados pela sucursal do BES na Suíça vai avançar para tribunal, já que os custos judiciais que os processos teriam naquele país inviabilizam uma intervenção concertada da Associação de Defesa dos Clientes Bancários (ABESD).

Em declarações à agência Lusa no último dia do prazo para os lesados do BES na Suíça reclamarem judicialmente os seus direitos, o presidente da direção da ABESD explicou que a associação "não pôde diligenciar nesse sentido porque isso implicaria um custo extremamente oneroso para os associados", havendo contudo "uma minoria" de pessoas que "individualmente, porque os montantes em causa o justificavam, avançaram através de um advogado particular".

"Os valores em causa não justificam os custos implicados, quer em termos de custas, quer dos próprios honorários dos advogados na Suíça, que são incomportáveis para quem já perdeu o seu dinheiro", afirmou António Borges.