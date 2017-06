Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje ainda não ser tempo de se pronunciar sobre o roubo de material de guerra de dois paióis em Tancos, confirmando que está a recolher informação sobre esta ocorrência.

"Tenho estado a receber informação sobre isso, acho que não é ainda o tempo para me pronunciar", referiu.

No final de uma visita a dezenas de 'stands' com projetos de escolas de vários pontos do país, patentes no Convento São Francisco, em Coimbra, no âmbito da 14.ª edição do Prémio Fundação Ilídio Pinho "Ciência na Escola", Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou aos jornalistas que tem acompanhado o caso do roubo de material de guerra.