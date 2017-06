Actualidade

Barreiro, Setúbal, 30 jun Lusa) - A primeira central para depósito, transformação e valorização de bivalves do país vai nascer no Barreiro, num investimento superior a um milhão de euros, anunciou hoje a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino.

A infraestrutura, que deverá estar criada no prazo máximo de um ano, tem como objetivo regular a apanha de amêijoa-japonesa no estuário do rio Tejo e a sua comercialização em condições de salubridade adequadas.

"É crucial para o estuário do Tejo e para a comunidade de apanhadores, vasta, em que só uma parte tem licenças, e com bivalves com níveis elevados de contaminação. Esta será a primeira unidade em Portugal que pode transformar os bivalves para serem consumidos pelas pessoas e vai permitir também que a comunidade de apanhadores seja alargada", afirmou a ministra.