O PCP frisou hoje, em comunicado de imprensa, a necessidade de apurar as condições em que se deu o assalto aos dois paióis militares da base de Tancos, bem como as consequências que isso acarreta.

Em comunicado, o partido comunista afirma que o roubo de munições de guerra da base de Tancos é um caso "de extrema gravidade a necessitar de todo o apuramento", realçando a imprescindibilidade de investigação sobre como decorreu o assalto, e as consequências deste ato.

O partido referiu o facto do sistema de videovigilância desta base militar estar inoperacional há dois anos, para atestar "o estado de degradação a que as opções políticas de sucessivos Governos, e de forma mais violenta do anterior Governo PSD/CDS-PP, conduziram as Forças Armadas", tanto em termos de "material, pessoal e dos direitos dos militares".